Ondata di caldo, ospedali in pre-allerta: la situazione nei pronto soccorso

Giornate difficili negli ospedali cittadini, complice la prima vera ondata di caldo che si è abbattuta anche sulla Liguria.

Già a partire dalla mattinata di martedì, infatti, i pronto soccorso di Galliera, San Martino e Villa Scassi hanno dovuto fare i conti con accessi superiori alla media: non risultano particolari criticità legate al caldo, fanno sapere dalle rispettive direzioni sanitarie, ma al solo San Martino, martedì, sono stati 261 gli accessi, e mercoledì mattina erano già una trentina i pazienti visitati è una ventina quelli in attesa.

Qualche problema si è verificato al Galliera nella notte, dov’è alcune ambulanze sono rimaste ferme causando un blocco temporaneo risolto però nel giro di poco tempo. In mattinata erano 40 i pazienti in visita, poco più di 20 quelli in attesa.

Al Villa Scassi, invece, poche persone in attesa di essere visitare, ma diverse decine in osservazione breve: una quarantina quelle visitate e ricoverate in osservazione.

Dal punto di vista del caldo, il picco è atteso per giovedì, come dimostra anche il bollettino emesso dal Consorzio Agorá, che gestisce il sistema di allarme per le ondate di calore: pre-allerta di livello giallo sia per mercoledì sia per giovedì, con temperatura minima di 28-29 gradi e massima percepita di 33.