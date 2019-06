Caldo e afa, Toti: «Condizionatori in tilt»

Continua il caldo sulla Liguria, anche se il weekend Genova è tornata a livello giallo di pre-allerta (venerdì era arancione). Nei prossimi gionri le temperature caleranno di qualche grado, attestandosi su livelli più vicini alla media del periodo.

Per lunedì 1 luglio 2019 Arpal segnala nel pomeriggio possibile attività convettiva sui rilievi alpini con possibili isolati rovesci o temporali d'intensità debole, al più moderata. Diffuse condizioni di disagio fisiologico per caldo fino a moderato su nelle valli interne del centro della regione e localmente nelle vallate interne dei versanti costieri; lungo la costa temperature massime in lieve calo.

Sul tema 'caldo' è intervenuto anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, sulla sua pagina Facebook. «La nostra regione è investita da un'ondata di caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture più sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un'adeguata vivibilità. Come durante tutte le emergenze, raccomandiamo prudenza e attenzione ai comportamenti, anche alimentari, preferendo frutta e verdura fresche e bevendo molta acqua. In queste situazioni è indispensabile seguire i consigli degli esperti per evitare che il caldo provochi effetti negativi sulla salute».