Ondata di calore sulla Liguria, due giorni di allerta arancione

Torna il grande caldo a Genova e in Liguria e il centro prevenzione ondate di calore ha emanato l'allerta arancione per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2019 quando le temperature massime percepite dovrebbero toccare i 35 gradi. Situazione di preallerta invece per lunedì 22 luglio 2019.

Allerta caldo arancione: le temperature

Secondo le previsioni nella giornata di martedì 23 luglio 2019 la temperatura dovrebbe essere di circa 28 gradi alle ore 8 del mattino, per poi salire fino a 31 gradi alle ore 14. La temperatura massima percepita (indicatore di disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa) dovrebbe arrivare a 35 gradi. Situazione simile mercoledì 24 luglio quando, secondo le previsioni, si dovrebbe partire dai 28 gradi delle ore 8 per arrivare ai 32 delle 14 con una temperatura massima percepita sempre intorno ai 35 gradi.

Allerta caldo: il sistema di allerta

Il sistema di allerta relativo al calore parte dal livello 0 (verde) e arriva fino al livello 3 (rosso). In mezzo il livello 2 (giallo) emesso per la giornata di lunedì 22 luglio 2019 che annuncia condizioni che precedono il livello successivo e mette in pre-allarme i servizi sanitari e sociali e poi il livello 3 (arancione) valido per le giornate di martedì 23 e mercoledì 24 luglio 2019 che annuncia temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione in particolare nei soggetti più deboli.