Piovono calcinacci in galleria, chiusa l'A26

Poco prima delle 18.30 di lunedì 30 dicembre 2019 sull'autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra Masone e il bivio per l'A10 in direzione Genova è stato chiuso il tratto in seguito al crollo di alcuni detriti in carreggiata all'interno della galleria Bertè.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i mezzi d'opera e il personale di Autostrade. Non sono coinvolti veicoli. Secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell'intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento.

Autostrade consiglia ai veicoli di percorrere la diramazione Predosa-Bettole e successivamente l'A7 Serravalle-Genova. Mentre i veicoli leggeri che si trovano oltre il bivio per la diramazione Predosa-Bettole devono uscire obbligatoriamente a Masone e possono proseguire attraverso la Strada Provinciale 456 del Turchino.

Oggi in Regione il governatore Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente dell'Autorità di Sistema portuale Paolo Emilio Signorini hanno incontrato l'amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi. Alla vigilia del vertice, il presidente della Regione aveva annunciato l'intenzione di chiedere ancora una volta la gratuità per altri tratti stradali.