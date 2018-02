Centro storico, arrestati 4 spacciatori: uno ingoia la droga e aggredisce carabiniere

I Carabinieri della sezione Centro, nel corso di un servizio anti spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico, hanno arrestato, venerdì 9 febbraio nel pomeriggio, tre cittadini senegalesi rispettivamente di 26, 31 e 25 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Un quarto uomo di 29 anni, è inveve finito in manette per resistenza a pubbilco ufficiale e favoreggiamento. I tre spacciatori, in calata San Vignoso, hanno venduto in cambio di pochi contanti alcune dosi di crack a un 41enne genovese che è poi stato segnalato in prefettura.

Un connazionale colto sul fatto ha ingoiato la droga e si è scagliato contro i carabinieri, l'uomo, in seguito alla colluttazione, è stato ricoverato all'ospedale sotto osservazione dei mililtari. A fine serata le forse dell'ordine hanno sequestrato 10 grammi di droga divisa in 15 dosi e 300 euro in contanti.