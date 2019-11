Staglieno, rimosso maxi nido di calabroni dal giardino di una giovane coppia

Un enorme nido di calabroni nel terreno della casa in cui si erano appena trasferiti: è quanto si è trovata davanti durante una “ricognizione” esterna una giovane coppia, che ha subito chiesto aiuto a un esperto.

Sul posto, in zona Staglieno, è intervenuto Gennaro Acampora, titolare dell’Honey Bar e di un’azienda agricola ed esperto apicoltore, spesso chiamato per eliminare nidi di vespe e calabroni.

«Era un nido di calabroni abbastanza grosso, in una casetta di legno a servizio di un terreno - spiega Acampora, che della sua passione per le api ha fatto un mestiere -Era vicino alla porta, e per chi non è abituato in effetti fa paura. Era in fase di abbandono. Mi sono assicurato di rendere inoffensivi gli ultimi esemplari vivi e ho staccato il nido facendo attenzione di non rovinarlo. È fatto di sottilissimi strati di cartone, così spaventoso e così fragile».

Il nido era ormai “disabitato”, con moltissimi esemplari morti. Impossibile, però, capirlo per un occhio inesperto. E così, dopo la paura iniziale, la giovane coppia ha osservato affascinata un vero e proprio capolavoro della natura, che Acampora ha religiosamente conservato.