In Italia per motivi umanitari, aggredisce e rapina donne sole

Un 27enne originario del Mali, W. D., regolare sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi umanitari, gravato da specifici precedenti di polizia, è stato arrestato, in esecuzione di Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari, per il reato di duplice rapina aggravata.

A seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova, sono stati raccolti a carico del giovane gravi elementi di responsabilità in relazione a due violente rapine in strada, commesse rispettivamente nelle serate del 13 e del 26 aprile scorsi, a Genova, ai danni di giovani donne.

Nella prima occasione, il malvivente ha avvicinato una ragazza che percorreva corso Dogali, di rientro a casa dopo aver studiato da un'amica. Fingendo di chiederle un'informazione, l'ha attirata a bordo strada, nei pressi di un'area scarsamente illuminata, dove l'ha aggredita, impossessandosi del suo telefono cellulare e procurandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Meno di due settimane dopo, il 27enne ha rapinato in via Caffaro una giovane di origine romena, sottraendole il telefonino e provocandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Gli investigatori della sezione Contrasto al crimine diffuso hanno avviato immediatamente le indagini, concentrando l'attenzione sui soggetti gravati da precedenti per reati simili. Decisivo si è rivelato inoltre il contributo delle vittime, che erano rimaste entrambe colpite da un dettaglio: gli occhi 'sbarrati' del rapinatore.

Grazie infine alla minuziosa analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza presenti sui luoghi dei reati, gli operatori sono riusciti a individuare il 27enne, che è stato trasferito nel carcere di Marassi, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sono in corso ulteriori indagini volte a verificare il coinvolgimento del giovane in altri fatti analoghi.