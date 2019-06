Incendio all'ultimo piano di un palazzo, abitanti in fuga dalle scale

Un incendio è divampato in via Caffa alla Foce intorno alle 12.30 di sabato 15 giugno 2019. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale per regolare il traffico.

Le fiamme si sarebbero sprigionate dalla cucina. Un anziano è rimasto ustionato a una mano in modo lieve. Qualche disagio per la circolazione.