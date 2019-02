«Semafori costruiti sulla rampa disabili», la denuncia via social

Due pali in corrispondenza delle rampe per disabili sono stati installati sul nuovo attraversamento pedonale di via Cadorna, rendendolo di fatto inutilizzabile.

La denuncia è arrivata su Facebook dall'Associazione Metrogenova, che ha commentato scatenando il dibattito social: «Mobilità sostenibile è anche mobilità accessibile. Qui siamo a Genova, nel 2019. Queste sono le rampe realizzate in corrispondenza del nuovo attraversamento pedonale di via Cadorna. I pali dei semafori sono stati eretti proprio nel mezzo di queste rampe. Chi avrà sbagliato? il progettista? chi ha approvato il progetto? chi lo ha realizzato? oppure chi ha approvato il lavoro così come è?».

L’ Associazione Metrogenova, attiva dal 2007, persegue lo scopo di studiare, valorizzare e promuovere le reti di trasporto pubblico in Genova e nella sua area metropolitana, con particolare riferimento alla metropolitana, alla ferrovia urbana e suburbana e, in generale, ai sistemi in sede propria e/o riservata che garantiscano un elevato livello di mobilità sostenibile. Non ha fini di lucro e coinvolge sia persone aventi esperienza nel settore del trasporto pubblico sia appassionati e curiosi.