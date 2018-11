Cantiere sul Bisagno, cambia ancora il traffico in zona Brignole

Ancora modifiche al traffico in zona Brignole per i lavori per il secondo lotto del cantiere per lo scolmatore del Bisagno: da mercoledì 21 novembre la viabilità in via Cadorna verrà cambiata per consentire la realizzazione del nuovo cunicolo tecnologico di ponente.

In particolare, il restringimento di carreggiata che attualmente porta da via Cadorna verso piazza della Vittoria viene spostato verso i giardini di Brignole, mantenendo sempre due corsie di marcia verso levante e una corsia verso il centro riservata agli autobus.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le fermate Amt di via Cadorna verranno mantenute in entrambe le direzioni, mentre le linee Atp in partenza da piazza della Vittoria (lato Inps) continueranno a imboccare via Cadorna in direzione Levante.

I lavori per la sistemazione delle nuove aree di cantiere sono iniziati martedì sera e sono terminati nella notte tra martedì e mercoledì. Da ottobre a oggi il traffico era stato modificato altre 3 volte, la prima con la riapertura di via Tolemaide, poi con il cambio di viabilità in viale Brigata Bisagno seguito dal ripristino della svolta in viale Thaon De Revel.