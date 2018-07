Alla ricerca dei 49 milioni: a San Lorenzo è caccia al tesoro perduto della Lega

«Gli italiani, novelli signor Bonaventura, sono stati truffati, nessuna traccia dei 49 milioni rubati, né di come sono stati utilizzati. Unisciti a noi, troviamo il tesoro!»: un appello semiserio, quello lanciato da un gruppo di giovani attivisti di sinistra su Facebook, un modo ironico per puntare l’attenzione sui 49 milioni di euro che, secondo la procura di Genova, dovrebbero essere sequestrati alla Lega dopo la condanna in primo grado dell’ex leader Umberto Bossi e dell’ex tesoriere Francesco Belsito per truffa ai danni dello Stato sull'utilizzo dei rimborsi elettorali.

L’invito lanciato via Facebook è quello di partecipare a una “caccia al tesoro” per le strade della Superba: chissà che non saltino fuori i 49 milioni contesi, ironizzano gli organizzatori. L’appuntamento è per le 18 di mercoledì 18 luglio in piazza San Lorenzo, ritrovo scelto dagli amministratori della pagina “Come ha speso 49 milioni di euro la Lega?” per andare simbolicamente in cerca del “tesoretto” di rimborsi elettorali che secondo i giudici sarebbero stati spesi illecitamente dal Carroccio.

E proprio alla luce della condanna di Bossi e Belsito, lo scorso 3 luglio la Cassazione ha confermato la richiesta di sequestro preventivo richiesto dalla procura per tutti i beni riconducibili al partito oggi guidato da Matteo Salvini, che ha sempre ribadito che «quei soldi io non li ho mai visti, sono stati spesi tutti».

La caccia al tesoro si articolerà in maniera tradizionale: partenza da un luogo prestabilito (piazza San Lorenzo, appunto) domande e indizi per procedere lungo le tappe. Ai partecipanti verranno però poste domande d’attualità e di politica legate soprattutto al nuovo governo gialloverde; e nell'attesa di scoprire che fine abbiano fatto i 49 milioni di euro, sui social si sprecano le fantasiose ipotesi: spesi per comprare 15 Bugatti Chiron? Per acquistare taser di scarsa qualità? O ancora, per pagare meno di 49 mesi di alimenti a Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi?