Dal Porto Antico ai forti in cabinovia, progetto o suggestione?

Potrebbe essere solo una suggestione, ma l'idea di realizzare una cabinovia in grado di collegare il Porto Antico con forte Begato esiste, come confermano le domande sul progetto poste dal consigliere Guido Grillo di Forza Italia alla giunta nella seduta del consiglio comunale di martedì 29 maggio.

Solo una suggestione?

Il vice sindaco Stefano Balleari ha spiegato: «Ci è stata presentata quella che io chiamo una suggestione: poter godere di mare e montagna nel giro di pochi minuti. Ma per metterla in pratica, occorre che sui forti vengano organizzate iniziative che attirino i turisti e i genovesi. Al momento non c’è nulla».