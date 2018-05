Picchiarono uno studente, buttafuori a processo

Saranno sottoposti a processo i quattro buttafuori, che avrebbero picchiato uno studente fuori dalla discoteca Makò di corso Italia lo scorso ottobre. L'accusa di cui sono chiamati a rispondere è lesioni gravi.

Le indagini erano partite dalla denuncia sporta dalla vittima, un giovane di 22 anni, finito in ospedale con setto nasale fratturato e diverse contusioni. Il ragazzo era stato portato fuori dal locale dopo una discussione con un altro cliente e in via Podgora erano arrivate le botte.

Il pestaggio era stato ripreso con un telefono cellulare.