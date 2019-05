Busta sospetta alla Casa Comunale, artificieri in piazza Dante

Una busta sospetta recapitata venerdì mattina negli uffici comunali di piazza Dante ha fatto scattare l'allarme in centro città e l'intervento degli artificieri della polizia.

Il plico, indirizzato genericamente al Comune, è arrivato negli uffici e ha fatto scattare come da procedura il protocollo di sicurezza. La sede amministrativa è stata quindi sgomberata e l'area attorno al palazzo recintata in via precauzionale in attesa dell'intervento degli artificieri.

L'allarme è rientato quando è stato aperta la busta, che conteneva semplicemente alcuni rametti. Nella giornata di giovedì un altro pacco sospetto aveva fatto scattare l'allarme bomba in via Assarotti: in questo caso si trattava di un sacco della spazzatura abbandonato in un distributore aperto 24 ore su 24.