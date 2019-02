Senza patente e assicurazione, fermato alla guida ubriaco

A Busalla, la pattuglia della locale stazione, durante un posto di controllo alla circolazione stradale in piazza Borzino, ha fermato alla guida della propria autovettura un 48enne, gravato di pregiudizi di polizia. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza poiché risultato con un tasso alcolemico pari a 1,41 grammi/litro, perché senza patente in quanto revocata e circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa.

La passeggera, una genovese di 45 anni, è stata segnalata alla prefettura quale assuntrice, poiché trovata in possesso di sei compresse di metadone senza la prescrizione medica. Auto sequestrata.