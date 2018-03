Fuga spericolata dei ladri, speronata auto della vigilanza

Inseguimento a Busalla dove due pattuglie della vigilanza VSB Securitas hanno sventato una rapina, nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 marzo, alla Sogegross in viale Milite Ignoto. I maleintenzionati sono stati sorpresi mentre cercavano di far esplodere la cassaforte del negozio e si sono dati alla fuga a bordo di una Bmw 5.

Gli uomini della vigilanza si sono messi all'inseguimento dell'auto che, tallonata, ha sbandato e centrando la vettura della VSB nella fiancata. Nello sfacelo anche la Bwm si è bloccata all'altezza del ponte di Mereta dove gli occupanti, usciti illesi dall’incidente, sono saltati giù dalla macchina fuggendo a piedi.

Nel parcheggio i carabinieri hanno trovato e sequestrato due bombole di ossidoacetilene, un tubo di plastica utilizzato per immettere la miscela di gas esplosiva e una batteria per innescare l'accensione. Da questa notte i militari stanno lavorando per trovare i fuggiaschi; dalla Bmw potrebbero arrivare impronte o tracce. Ora è caccia all'uomo.