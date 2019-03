Adeguamento sismico, lavori a scuola a Busalla e a Rezzoaglio

Regione Liguria ha stanziato un milione e 781mila euro per realizzare quattro interventi di adeguamento sismico di edifici scolastici in altrettanti comuni liguri. Le risorse provengono dal Fondo Protezione civile e sono stati assegnati utilizzando la graduatoria del Piano Triennale, approvata nel 2018.

In particolare, gli interventi riguardano la scuola di via Aldo Ferrari a La Spezia (425mila euro), la palestra di via Viazze a Busalla (382mila euro circa), la struttura di via alle Scuole 1 a Rezzoaglio (498mila euro circa) e, infine, l'adeguamento sismico e antincendio di via degli Orti ad Albenga (476mila euro).

Queste risorse vanno a sommarsi a quelle già stanziate a novembre 2018, che ammontavano a oltre 37 milioni di euro, e agli interventi già stanziati o previsti sul fronte antincendio, palestre scolastiche e danni del maltempo, per un importo complessivo prossimo ai 43 milioni di euro.