A spasso per Busalla con la marijuana, denunciato

Nel corso del pomeriggio di mercoledì 14 novembre 2018 i carabinieri di Busalla, nel corso di un servizio coordinato disposto dalla compagnia di San Martino, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano di 29 anni residente a Valbrevenna, con pregiudizi di polizia.

L'uomo, durante un controllo da parte dei militari in una via del centro, è stato trovato in possesso di sette grammi di marijuana, che lo stesso teneva nascosti all'interno di uno zaino.

La droga è stata sequestrata.