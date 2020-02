Busalla, topi d'appartamento in azione

Topi d'appartamento in azione a Busalla nei giorni scorsi. I Carabinieri della stazione locale sono infatti intervenuti per un furto in abitazione commesso nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio 2020.

I militari hanno appurato che ignoti, dopo aver rotto una porta-finestra, si sono introdotti nell’abitazione e hanno utilizzato un flessibile per aprire la cassaforte, dal cui interno hanno rubato un orologio di pregio del valore di oltre 3mila euro. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per rintracciare i ladri.