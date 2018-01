Incendio a Busalla, spento dai vigili del fuoco

Un incendio ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per circa un'ora, fino alle 10.30 di venerdì 5 gennaio 2018. Il rogo ha interessato la cucina di una casa in via Cascine a Busalla e un gazebo, che si trovava in giardino.

Fortunatamente nessun danno alle persone: a dare l'allarme sono stati gli occupanti dell'abitazione, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme si propagassero.