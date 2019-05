Busalla, incendio in un'azienda: a fuoco un camion

Un incendio è divampato nel pomeriggio di sabato nel piazzale di un’azienda di via Seminella, a Busalla, coinvolgendo un camion su cui erano caricate alcune bombole di gpl, acetilene e ossigeno.

La segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 15.30: sul posto diversi mezzi e uomini intervenuti per raffreddare la bombola di gpl (le altre due non sono state coinvolte) e poi spegnere le fiamme.

Una volta domato l’incendio e messa in sicurezza l’area sono partiti gli accertamenti giudiziari per capire le cause. Non risultano feriti né intossicati.