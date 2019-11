Furti in abitazione a Busalla, arrestato in stazione

Nella tarda mattinata di mercoledì 13 novembre 2019 a Isola del Cantone alcuni cittadini hanno segnalato ai carabinieri la presenza di uomo in atteggiamento sospetto. Poco più tardi il soggetto è stato intercettato dalla pattuglia di Busalla all'interno della stazione ferroviaria mentre si apprestava a salire su un treno diretto a Genova.

Il fermato, immediatamente sottoposto a perquisizione, ha opposto attiva resistenza nei confronti dei militari, che sono riusciti a bloccarlo. All'interno di un guanto in lattice è stata trovata la somma di oltre 300 euro e alcuni oggetti in oro. Dai successivi accertamenti, gli ori sono risultati in parte essere provento di furto avvenuto la sera precedente nelle abitazioni di due persone abitanti a Busalla.

Lo straniero, identificato in un albanese di 30 anni incensurato e senza fissa dimora, è stato arrestato per furto aggravato nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. La refurtiva in parte è stata restituita agli aventi diritto e in parte sequestrata insieme al denaro.

L'arrestato, dopo le formalità, è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.