Cocaina, 'trip' e contanti: arrestata commessa

La scorsa serata in via XXV Aprile a Busalla la pattuglia della stazione carabinieri di Ronco Scrivia ha fermato per un controllo una donna, identificata in una commessa 47enne, abitante a Ronco Scrivia.

Sottoposta a perquisizione, la donna è stata trovata in possesso di 12 grammi di cocaina suddivisi in dosi, nascosti dentro un portafoglio. Poco dopo, i militari hanno perquisito l'abitazione della 47enne, dove hanno trovato altri 50 grammi di stupefacente, suddivisi in 35 dosi; un involucro con all'interno 4 pastiglie di lsd, la somma di 3.250 euro, due bilancini di precisone, nonché materiale per il taglio e il confezionamento.

La donna è stata trasferita nel carcere di Pontedecimo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Denaro e droghe sono state sequestrate.