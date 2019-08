Quindicenne finisce in ospedale ubriaca, denunciato barista

Il barista e il titolare di un circolo di Busalla sono stai denunciati dai carabinieri per avere servito superalcolici a una 15enne che nei giorni scorsi è finita in ospedale per tutto l'alcol ingerito.

La ragazzina, affidata ai servizi sociali della Valbrevenna, si era sentita male al termine di una serata trascorsa a bere, ed era stato necessario chiamare un'ambulanza che l'aveva accompagnata all'ospedale San Martino.

I carabinieri di Busalla avevano avviato gli acceramenti, risalendo al titolare del circolo e al dipendente che avrebbe servito da bere alla quindicenne. Per entrambi è quindi scattata la denuncia.