Auto carica di caffè, pinoli e ciliegie al liquore rubati: un arresto e una denuncia

Il 39enne aveva in pendenza un ordine di carcerazione, emesso dall'autorità giudiziaria di Brescia, dovendo scontare una pena detentiva di 10 mesi di reclusione per il reato di furto in concorso aggravato commesso in quella cittadina nel 2015