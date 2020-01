Treni, cambiano gli orari dei bus sostitutivi della linea Genova - Ovada - Acqui Terme

Trenitalia corre ai ripari dopo le numerose proteste legate agli orari dei bus sostitutivi arrivati dai pendolare della linea Genova - Ovada - Acqui Terme, bloccata all’altezza di Prasco-Cremolino dopo l’ondata di maltempo dello scorso ottobre.

A partire da lunedì 13 gennaio, infatti, gli orari di partenza dei bus dalla stazione di Acqui Terme saranno anticipati, in modo da garantire in particolare ai viaggiatori diretti a Genova di arrivare in tempo per le coincidenze. Il percorso dei bus sostitutivi prevede fermate a Visone, Prasco, Molare, Ovada, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Cornigliano, Sampierdarena, Principe e Brignole.

Le modifiche rimarranno attive fino al 29 febbraio, giorno in cui è prevista la conclusione degli interventi di consolidamento che Rfi sta portando avanti nei pressi di Prasco Cremolino, e riguarderanno anche il bus che sostituisce per l’intero percorso il treno regionale 6051 Acqui Terme-Genova.

Il dettaglio dei nuovi orari è consultabile nella locandina allegata, disponibile anche sul sito trenitalia.com.

