Atp, parte il Bus dei Narcisi per visitare il Parco dell'Antola

Sabato 26 maggio parte il Bus dei Narcisi, un nuovo servizio di Atp per raggiungere il Parco dell'Antola. La novità è stata pensata in occasione delle straordinarie fioriture primaverili che ogni anno attraggono centinaia di visitatori nelle località Casa del Romano e Pian della Cavalla.

Il pullmino sarà attivo durante il fine settimana ed è frutto di una collaborazione tra Atp Esercizio e Parco dell’Antola. L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo il territorio, offrendo un servizio alternativo rispetto all’auto privata evitando così parcheggi improvvisati. Proprio l'anno scorso, infatti, i carabinieri forestali hanno sanzionato una trentina di automobilisti che avevano posteggiato sopra i fiori protetti.

«Al di là dei controlli che continueranno anche quest’anno grazie alla capacità di intervento e alla professionalità dei Carabinieri- dichiara

Daniela Segale, presidente del Parco dell’Antola – con l’intesa raggiunta con Atp abbiamo anche creato le condizioni perché chiunque possa fruire

del Parco e del nostro territorio in maniera consapevole e senza danneggiare l’ambiente. Con il servizio di bus navetta, si potrà godere appieno della bellezza di quello che consideriamo il giardino più alto e più bello della Liguria». Atp Esercizio, per parte sua, proseguendo la politica volta a incentivare il trasporto pubblico nell’entroterra, offrendo servizi ad hoc anche sul fronte del turismo, ha subito colto al volo la proposta e predisposto un servizio dedicato: «Il Minibus dei Narcisi sarà utile a tutti e risolverà molti problemi. Il pullmino Euro 6 partirà da Torriglia e collegherà le zone più alte e frequentate del Parco dell’Antola» - aggiunge Carlo Malerba, vice presidente di Atp Esercizio.

Per quanto riguarda il dettaglio del servizio, il Bus dei Narcisi partirà da Torriglia sabato e domenica prossime con le seguenti fasce orarie:

dalle 8 alle 11, dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle 19. I bus partiranno dal centro di Torriglia, dove si trova il deposito di Atp Esercizio. Il titolo di viaggio costerà 5 euro per il servizio di andata e ritorno. Due i mezzi che verranno utilizzati (da 45 e 30 posti rispettivamente) e due i percorsi a disposizione: Torriglia-Montebruno-Fascia-Casa del Romano e Torriglia-Montebruno-Casa del Romano. Vige l’obbligo di prenotazione del servizio, telefonando al numero 0185/373283 dalle 9 alle 14. Vale la pena di ricordare che a Torriglia si potrà arrivare con la propria auto o moto, ma anche con uno dei mezzi di linea Atp in partenza da Genova piazza della Vittoria (costo ticket 3 euro, orari on-line sul sito Atp).