Bus in fiamme in corso Europa: chiusa la strada, passeggeri evacuati

Momenti di paura in mattinata per i passeggeri di un autobus della linea 18: mentre viaggiava verso il capolinea, in corso Europa, dal mezzo ha iniziato a uscire fumo e in pochi istanti è divampato un incendio.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo, intorno alle 7.30, è stato il conducente del bus, che all’altezza del civico 2 ha notato il fumo, ha accostato e ha fatto scendere i passeggeri. Poi ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno inviato sul posto due squadre per spegnere il rogo.

Presente anche la Locale per regolare il traffico: non risultano feriti, anche se l’autista è stato accompagnato in ospedale per precauzione per via del fumo respirato, ma una corsia di corso Europa è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio. Da chiarire ora le cause, su cui sta indagando Amt.