Amt, la rivoluzione elettrica parte da Nervi: da settembre in servizio nuovi bus

Entreranno in servizio a settembre, inizialmente su tre linee, i nuovi bus elettrici su cui Amt e Tursi hanno deciso di investire dopo un periodo di sperimentazione finalizzato proprio a capire come avviare la cosiddetta “rivoluzione green” del trasporto pubblico.

Le linee scelte per il debutto dei primi bus elettrici sono la 516 e la 517, in servizio a Nervi, e la 518, in servizio all’interno dell’ospedale San Martino. I mezzi, 100% elettrici e a zero emissioni, sono lunghi circa 8 metri, dimensioni più compatte per percorrere anche strade più strette e collinari: la capienza è di 43 posti, l’autonomia con il “pieno” di 150 km.

Una decina quelli che inizieranno a circolare per le strade genovesi a partire da settembre, e che verranno poi sistemati all’interno della rimessa Mangini, alla Foce, dedicata alla ricarica e alla manutenzione. Il piano di Amt è di testare in futuro anche mezzi più grandi, da 12 e da 18 metri, che possano trasportare più persone su linee più frequentate.