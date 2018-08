Falso allarme per un sospetto tentativo di effrazione al centro civico Buranello

Non c'è stato un tentativo di effrazione, ma il tentativo di recuperare degli attrezzi da parte di alcuni operai: chiarito il mistero di quanto è avvenuto nella notte al centro civico Buranello, a Sampierdarena, dove il Comune ha allestito un centro di accoglienza e gestione sfollati e dove in nottata sembrava che qualcuno avesse provato a introdursi forzando un ingresso.

A diffondere la notizia erano stati in mattinata uno dei volontari in azione al centro civico e l'assessore Paola Bordilli, che aveva confermato un presunto tentativo di effrazione andato a vuoto. La polizia ha confermato di avere ricevuto una segnalazione in tal senso, e in mattinata gli agenti della questura si sono presentati sul posto per approfondire la questione.

Il sopralluogo ha confermato che non risultavano ammanchi di alcun tipo tra i beni e gli oggetti custoditi all’interno del centro. Poco dopo l'ora di pranzo, l'aggiornamento anche grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza: come detto, non si sarebbe trattato di un tentativo di effrazione, ma di alcuni operai che hanno provato a entrare dall'ingresso che dà su via Buranello, chiuso per lavori.

Ad accorgersi della saracinesca aperta, stando a quanto verificato con la polizia in mattinata, erano stati alcuni operatori dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che in questi giorni stanno presidiando e controllando la zona con attenzione. Le forze dell’ordine e le autorità hanno assicurato che nulla è stato rubato, che non vi sono rischi e che la vigilanza è serrata 24 ore su 24.

.