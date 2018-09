Via Buranello, le saracinesche diventano galleria d'arte

Via Buranello si è trasformata in una galleria d'arte a cielo aperto, grazie a un gruppo di pittori e disegnatori che hanno aderito all'evento "Coloratissima". Si tratta dell'ultima parte del progetto "Un treno in via Buranello", promosso la scorsa stagione dal teatro dell’Archivolto e dall’Accademia Ligustica, in collaborazione con Comitato Sampierdarena e le donne, Liceo Artistico Paul Klee, Rete Ferroviaria Italiana, Municipio Centro Ovest e CIV Sampierdarena.

Le saracinesche sul lato della ferrovia, sotto i cosidetti voltini, sono diventate la tela degli artisti. L'iniziativa è nata per riqualificare via Buranello, una delle strade principali di Sampierdarena. La realizzazione delle opere di street art è stato affidato a un folto gruppo di studenti e volontari.

Gli artisti che hanno partecipato sono stati: Adriano Sanna, Caterina Cataldi, Daniela Rombo, Elena Trimarchi, Erika Gallo, Francesco Masala, Giancarlo Paparella, Giovanni Canepa, Luana Rossini, Lucia Paparella, Matilde Bresciani, Matteo Di Biasi, Nada Graffigna, Nicola Soriani, Ondina Unida, Sabrina Garreffa, Silvana Rocca, Silvia Bussolo, Alessandra Sereno e Giulia Raimondo. Sponsor dell’happening, che avviene in concomitanza con i festeggiamenti per i 120 anni della Croce d’Oro, è Coop Liguria, che insieme a Boero aveva contribuito sin dall’inizio al progetto "Un treno per via Buranello".