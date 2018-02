Rapina in un negozio di Sampierdarena, bandito in fuga

La polizia sta cercando di identificare il bandito, che ieri pomeriggio si è presentato in un negozio di via Buranello a Sampierdarena con casco e passamontagna, ha minacciato la commessa, fingendo di avere un'arma in mano, nascosta da un sacchetto. La donna non ha opposto resistenza e ha consegnato al malvivente il denaro che aveva in cassa, circa 500 euro.

Un volta ottenuto ciò che voleva, il rapinatore si è dato alla fuga. A quel punto la commessa ha telefonato al 112 e sul posto sono state inviate volanti della polizia. In base a una prima descrizione del malvivente, gli agenti hanno svolto una prima ricerca in zona, senza esito purtroppo.

Il bandito potrebbe avere precedenti specifici e questo potrebbe aiutare le indagini. Per la commessa solo un grosso spavento, ma nessuna ferita.