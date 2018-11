Fuga di gas in via Buranello, palazzo evacuato e strada chiusa

Paura alle prime luci dell'alba a Sampierdarena per una grossa fuga di gas causata dalla rottura di un tubo in via Buranello tra il civico 30 e il 32. La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto, pochi minuti prima delle 6 e si è resa necessaria l'evacuazione di un intero palazzo.

Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti i vigili che hanno chiuso via Buranello per motivi di sicurezza e i tecnici di Iren che si sono immediatamente messi al lavoro per risolvere il problema. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco la situazione sarebbe in via di risoluzione intorno alle 9.15.