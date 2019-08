Spaccia a Sampierdarena, in tasca 425 euro

Nel pomeriggio di venerdì 23 agosto 2019 i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Sampierdarena hanno denunciato per cessione di crack un senegalese incensurato, sorpreso in via Buranello a cedere 1,2 grammi di sostanza a un consumatore italiano, che sarà segnalato come assuntore alla prefettura di Genova.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 425 euro, ritenuti provento dell'illecita attività.