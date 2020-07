Sdraiato per strada ubriaco alle 9 del mattino, diventa violento con i soccorritori

Diversi gli interventi da parte della polizia nella giornata di lunedì 20 luglio 2020. Il primo in ordine temporale è avvenuto intorno alle ore 9.40 in via Bruno Buozzi nella zona della Nunziata.

Un uomo è stato trovato sdraiato a terra in evidente stato d'ebbrezza alcolica e ha reagito con violenza, dapprima con gli operatori del 118 che cercavano di soccorrerlo, e poi con i poliziotti di Prè intervenuti in ausilio ai militi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 36enne, cittadino di origini israeliane, è stato denunciato dagli agenti per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato in via amministrativa per ubriachezza.