Sorpreso con la droga in tasca oppone resistenza ai carabinieri

Nel primo pomeriggio dio venerdì 29 marzo 2019, in prossimità di via Buozzi, una pattuglia dei Carabinieri impegnata in un normale servizio per il controllo del territorio, ha fermato un giovane di origini senegalesi che, dopo i successivi accertamenti presso l’ospedale Galliera, è stato accertato essere maggiorenne.

Il giovane 18enne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di 11 grammi di droga, suddivisa in 8 dosi di cocaina e 2 di eroina, olre che di una modesta somma di denaro, sequestrata insieme alle sostanze stupefacenti. Il fermato, durante la fase iniziale del controllo, ha opposto resistenza attiva per impedire i controlli delle forze dell'ordine. È stato arrestato per spaccio e processato per direttissima.