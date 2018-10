Sfollati zona rossa, c'è la data per il rientro a casa

C'è una data per l'inizio dei rientri in casa degli sfollati della zona rossa di Ponte Morandi. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci all'incontro che si è tenuto sabato 13 ottobre alle ore 18 al Teatro della Gioventù i rientri dovrebbero scattare tra giovedì 18 e venerdì 19 ottobre 2018.

Sfollati zona rossa, a giorni il rientro a casa

Un'operazione complessa, che dovrebbe richiedere tra i 15 e i 20 giorni, dove ogni nucleo familiare sarà accompagnato da tre vigili del fuoco avendo a disposizione un paio di ore per completare le operazioni. A disposizione avranno anche un carrello per il trasporto dei mobili. Il piano prenderà il via dalle case più lontane dal ponte per poi avvicinarsi fino a quelle sotto al Morandi.