Bucci "sterminatore" di gatti, il sindaco nega la frase choc

Gli Animalisti Genovesi chiedono le dimissioni del sindaco Marco Bucci dopo alcune frasi, che avrebbe pronunciato durante una riunione di giunta.

«Io da bambino prendevo i gattini appena nati, li chiudevo in un sacchetto e li affogavo. E le mamme che non riuscivo a prenderle, le infilzavo con le stecche degli ombrelli, per ucciderle. In più, fosse per me, sopprimerei tutti i cani». Così si sarebbe espresso il Primo cittadino.

«Che si tratti di una battuta di pessimo gusto, o che le abbia pronunciate veramente, noi crediamo che la sua carica debba essere al di sopra di ogni sospetto e un esempio di condotta per tutti i cittadini», dicono gli Animalisti Genovesi.

«Vantarsi di un passato così sadico (senza condannarlo) e soprattutto dichiarare di voler commettere un reato (quale sarebbe la "soppressione di tutti i cani") non sono comportamenti degni della posizione che riveste: per questo chiediamo assoluta chiarezza, in assenza della quale pretendiamo le immediate dimissioni di Marco Bucci dalla carica di sindaco di Genova», la conclusione degli Animalisti.

Da parte sua il sindaco ha repicato a La Repubblica, dicendo che «la frase non corrisponde al vero. Chi l'ha riferita ha estrapolato e interpretato una frase dal contesto di una conversazione».