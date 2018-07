Bucci chiede gli arretrati alla Regina Elisabetta per l'affitto della bandiera

"Your Majesty, I regret to inform you that from my books it looks like you didn't pay for the last 247 years". Sfoggiando il suo inglese il sindaco Marco Bucci ha recitato a margine della conferenza stampa sul primo anno di governo, la frase che potrebbe essere indirizzata alla regina. Tradotta in italiano e in proposta di marketing: la Regina Elisabetta deve a Genova 274 anni di arretrati per l'affitto della bandiera. Usa i toni ironici il primo cittadino ma chissà che l'idea non sia frutto del recente viaggio con l'assessore Serafini proprio a Londra durante il quale ha portato avanti il programma di marketing territoriale.

Secondo la storia, la croce di San Giorgio fu affitata all'Inghilterra durante il Medioevo, per il "major" della Lanterna sarebbe un'ottima occasione rimpolpare le casse del Comune. La bandiera di Genova è da secoli al centro di una controversia con il Regno Unito che l'ha inclusa all'interno della Union Jack. Utilizzata dai crociati e dalla Repubblica marinara di Genova serviva per avvisare le navi di un cessate il fuoco. Nel medioevo Londra ottenne l'utilizzo della bandiera per la sua flotta in cambio di un tributo annuale che dopo secoli diventò di fatto un regalo.