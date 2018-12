Bolzaneto, sgomberato il campo nomadi abusivo

Sgombero in corso a Bolzaneto nel campo nomadi abusivo che si trova nei pressi del mercato. Dopo l'annuncio dato dal Comune di Genova sono partite le operazioni nella mattinata di martedì 4 dicembre 2018 in via Bruzzo.

Impegnati sul posto vigili urbani e agenti di polizia, presenti anche l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino e il presidente del Municipio della Valpolcevera Federico Romeo. La proprietà comunale era stata occupata abusivamente ed era già stata sgomberata nel maggio del 2017.