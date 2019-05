Spaccio in centro storico: dopo l'esposto dei residenti arriva Brumotti

Lo hanno avvistato pedalare per gli stretti vicoli del centro storico a bordo della sua inseparabile mountain bike, impegnato a documentare quello che in centro storico è diventata una vera e propria piaga che ha spinto i residenti a presentare anche un esposto in procura.

Lui è Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia e volto noto per i diversi servizi incentrati sulle piazze di spaccio italiane. È arrivato martedì, e ha esplorato i caruggi per osservare da vicino un fenomeno che nella città vecchia del capoluogo ligure è profondamente radicato.

Ancora top secret la data di messa in onda, ma il 38enne di Finale Ligure, complice anche la bici, non è ovviamente passato inosservato. Una risposta mediatica a quanto denunciato da circa 300 residenti del centro storico, che la scorsa settimana hanno firmato un esposto inviato alla Procura di Genova e inoltrato anche al ministro dell’Interno Matteo Salvini: «Spacciatori, tossicodipendenti e alcolizzati molestano abitanti e turisti, che vengono sistematicamente minacciati con il gesto di " ti taglio la gola”», scrivono gli abitanti di piazza delle Vigne, piazza dei Greci, piazza San Sepolcro, vico Mele, via San Luca, vicoli in cui lo spaccio avviene alla luce del sole, anche sotto gli occhi delle telecamere installate appositamente per fare da deterrente.

La richiesta è una sola: un presidio fisso delle forze dell’ordine per dare un ulteriore giro di vite alla rete di spaccio in cui il centro storico è imprigionato. Sulla questione è intervenuto proprio il procuratore capo Francesco Cozzi, che si è detto disponibile a organizzare riunioni periodiche con i rappresentati di Comune e forze dell’ordine per organizzarlo.