Scivola mentre cerca funghi con il marito, soccorsa dall'elicottero

Intorno alle 14.30 di martedì 10 settembre 2019 i vigili del fuoco sono intervenuti con l'elicottero Drago al lago del Brugneto per soccorrere una donna di 73 anni, che, mentre era alla ricerca di funghi con il marito, è scivolata per circa 50 metri fino alla spiaggia del lago sottostante.

Per il recupero della signora, il personale elisoccorritore si è calato ed ha verricellato a bordo l'infortunata per il trasporto all'ospedale San Martino in codice giallo.