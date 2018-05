Primo maggio a pesca sul Brugneto con esche vietate, multa da mille euro

Martedì 1 maggio 2018, i militari della stazione carabinieri Forestale di Montebruno hanno sottoposto a controllo due persone di nazionalità romena, di 20 e 29 anni, intenti a pescare nelle acque del lago del Brugneto, in località Casa dei Pescatori Retezzo, nel comune di Rondanina all'interno del Parco Naturale Regionale dell'Antola.

I due giovani, incuranti del forte maltempo, stavano pescando senza aver effettuato i versamenti relativi alla tassa e sovrattassa di concessione regionale, utilizzando inoltre quale esca delle larve di mosca carnaria (cosiddetti 'bigattini'), vietate per normativa regionale.

Ai due sono state applicate 4 sanzioni amministrative, in applicazione alla Legge Regionale 08/2014, per un importo totale pari a mille euro. Inoltre è stato sequestrata tutta l'attrezzatura da pesca utilizzata nonché delle esche illecitamente utilizzate.

Il rilevante fenomeno del bracconaggio ittico è purtroppo in forte ripresa negli ultimi anni in tale area e rischia di minare i delicati ecosistemi lacustri; i controlli effettuati negli ultimi due anni dai carabinieri Forestali hanno infatti consentito di contestare oltre 25 sanzioni amministrative per un complessivo di quasi seimila euro, con altrettanti sequestri amministrativi dell'attrezzattura nonché del pescato irregolarmente prelevato.