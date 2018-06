Acquazzone notturno, sottopasso allagato a Certosa

Nella notte tra giovedì 31 maggio e venerdì 1 giugno tutta Genova è stata interessata da forti acquazzoni con disagi in diverse zone della città.

Sottopasso allagato

Particolarmente forti le precipitazioni piovose in Valpolcevera, dove hanno assunto carattere di rovescio. Piogge che hanno allagato intorno alle 5 del mattino il sottopasso di via Brin a Certosa con una temporanea interruzione della circolazione veicolare. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per segnalazioni e deviazioni. A seguito della diminuzione dell'intensità delle precipitazioni la situazione si è normalizzata alle sei e un quarto. La pattuglia ha chiesto intervento di autospurgo per la rimozione di eventuali residui fangosi e l'intervento è previsto in mattinata.