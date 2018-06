Dà in escandescenze per strada, ricoverata in tso

Carabinieri, polizia municipale e personale del 118 sono intervenuti intorno alle 12 in via Brin per una persona, che stazionava in mezzo alla strada, creando problemi alla circolazione.

Sul posto anche il medico della salute mentale, che ha optato per un trattamento sanitario obbligatorio. La donna, una cinquantenne, è stata trasferita in codice giallo all'ospedale Villa Scassi a bordo di un'ambulanza dei volontari del soccorso Fiumara.