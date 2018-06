Lite di coppia degenera all'arrivo dei carabinieri

Nella mattinata di ieri i carabinieri hanno denunciato un 48enne e una 29enne, entrambi con pregiudizi di polizia. I militari, intervenuti in via Brin per sedare un'animata lite sfociata tra la coppia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e con evidenti segni di traumi contusivi, sono stati aggrediti dai due soggetti, andati in escandescenza.

La donna, mentre veniva accompagnata presso gli uffici del comando provinciale, ha danneggiato gli interni della vettura militare. Successivamente, visto il suo stato psico-fisico, medici del 118 e carabinieri hanno disposto il trattamento sanitario obbligatorio con il ricovero dell'interessata presso l'ospedale di San Martino.

L'uomo è stato accompagnato presso l'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per le cure del caso. Entrambi dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale continuata e danneggiamento di beni destinati al pubblico servizio.