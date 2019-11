Verifica intensiva in metropolitana: controllati 1750 passeggeri

Prosegono le verifiche intensive di Amt per contrastare l'evasione tariffaria. Nella mattinata di giovedì 21 novembre 2019 i controlli si sono conentrati nella tratta della metropolitana tra Brignole e Dinegro, sia a bordo treno che in stazione.

Impegnati 16 verificatori di Amt in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale per un totale di 1750 passeggeri controllati tra le ore 8 e le 11.45. Sono state riscontrate 79 situazioni irregolari per un tasso di evasione pari al 4,5%. Undici dei 79 sanzionati hanno regolarizzato

immediatamente la loro posizione pagando direttamente al controllore la multa di 41,50 euro

Le verifiche intensive proseguiranno anche nelle prossime settimane. La continuità dei controlli rappresenta uno dei punti cardine del piano di Amt per contrastare coloro che tentano di viaggiare senza pagare il biglietto. Un importante valore aggiunto alle attività dei controllori è rappresentato dal supporto della Polizia Municipale: la presenza degli agenti consente infatti una più efficace identificazione dei trasgressori e delle false dichiarazioni di identità.