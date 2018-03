Si ubriacano in stazione, poi si scagliano contro gli agenti della Polfer

C’è chi alza il riscaldamento, e chi un po’ troppo il gomito, con conseguenze spesso negative: è successo, nei giorni di allerta neve, a due giovani genovesi che hanno trascorso il pomeriggio a bere nella stazione di Brignole, attirando l’attenzione della polizia Ferroviaria e finendo per essere arrestati.

Nei giorni scorsi, infatti, gli agenti della Polfer hanno aumentato i controlli nelle stazioni proprio alla luce delle basse temperature e dei disagi legati ai trasporti, ed è stato proprio durante un controllo che hanno notato i due amici in un chiosco posizionato tra un binario e l’altro della stazione. Hanno quindi deciso di chiedere loro i documenti, ma la reazione non è stata quella aspettata: uno dei due si è scagliato contro i poliziotti insultandoli e urlano, cercando anche di prenderli a spintoni, e anche l’amico, dopo un iniziale tentativo di mettersi in mezzo, si è unito al tafferuglio sferrando pugni e testate.

Alla fine gli agenti della Polizia Ferroviaria sono riusciti a bloccare i due giovani e ad arrestarli con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.