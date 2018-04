Deraglia treno a Brignole, ferito il conducente

Incidente ferroviario questa mattina fra Brignole e Terralba. Un treno in manovra si è schiantato sul binario tronco. A bordo solo il conducente, rimasto ferito in modo non grave e trasportato in codice giallo dall'automedica al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Il convoglio sarebbe dovuto diventare il treno regionale per Busalla delle 8.45. In corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente, forse dovuto a un guasto.

Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento da parte di Trenitalia.