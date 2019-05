Officina ferroviaria di Brignole in sciopero

Lunedì 3 giugno 2019 i sindacati hanno indetto uno sciopero del personale dell'Officina ferroviaria di Genova Brignole.

«A seguito delle dichiarazioni del vice-sindaco relative all’allungamento della metropolitana previsto in corrispondenza delle aree ferroviarie - hanno spiegato in un comunicato - le Segreterie Regionali di Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti Ugl e Fast avevano richiesto al sindaco un incontro per chiarire il futuro della manutenzione ferroviaria dove oggi lavorano un centinaio di addetti. I comunicati stampa con i quali lo stesso vice sindaco diffondeva la notizia della firma di alcuni protocolli di intesa fra le società del Gruppo Fsi e l’amministrazione comunale, avevano aumentano l’allarme dei lavoratori e del Sindacato in merito al rischio di abbandono totale delle aree e, con esse, delle attività».

«La settimana scorsa si è finalmente svolto l'incontro con l’assessore Vinacci - hanno aggiunto i sindacati - che si è impegnato a chiedere un approfondimento a Trenitalia, circa la necessità di mantenimento di posti di lavoro e attività a Genova. Abbiamo quindi chiesto che la progettazione della metropolitana, affidata al Rina, sia compatibile con il tracciato dei binari di ingresso all’officina di Piazza Giusti, per scongiurare la sua chiusura. Pertanto è stata ribadita la posizione di contrarietà alla cessione di aree di Fs che occupano attività industriali, a scopo di mera speculazione immobiliare. Le organizzazioni sindacali hanno precisato di non voler alimentare una competizione fra Savona e Genova per accaparrarsi gli investimenti, ma è necessario mantenere un equilibrio fra i due territori per garantire alla città di Genova un futuro per i posti di lavoro e per la qualità del servizio ferroviario ai pendolari del nodo metropolitano. Un piccolo binario definito “presidio”, peraltro mai concordato nei contenuti con il sindacato, non può essere la soluzione».

«L'assessore - hanno concluso -, dichiarando di condividere gli obiettivi della riunione, ha aggiornato l’incontro a data da destinarsi ma, continuando a mancare risposte certe da parte di Trenitalia, le segreterie regionali confermano lo sciopero di 8 ore del 3 giugno del personale della manutenzione rotabili dell’officina di Brignole».